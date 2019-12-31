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"Газпром" відмовився від вимог сплати Україною штрафу у 80 млрд доларів - Вітренко

"Газпром" відмовився від вимог сплати Україною штрафу у 80 млрд доларів - Вітренко

Київ • УНН

 • 25769 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. "Газпром" відмовився від вимог сплати Україною штрафу за умовами контракту 2009 року "бери або плати". Крім контракту на транзит газу, НАК "Нафтогаз України" і "Газпром" підписали угоду про врегулювання арбітражних процесів. Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

За його словами, згідно з документом "Газпром" повністю припиняє оскарження рішень Стокгольмського арбітражу, і Україна може "остаточно підбити підсумки арбітражних процесів, які тривали майже шість років.

"Нам вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів. 2 млрд доларів ми зекономили для України за рахунок перегляду контрактної ціни. Наприклад, у другому кварталі 2014 року ми знизили ціну з 485 до 356 доларів", - повідомив Вітренко.

"5 млрд доларів "Газпром" був змушений доплатити за транзит: 2,1 мільярди доларів ми фактично отримали у вигляді газу, 2,9 мільярди доларів Газпром сплатив грошима", - додав він.

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Ще однією умовою угоди є відмова "Нафтогазу" від позову до "Газпрому" на 12,25 млрд доларів.

"Після підписання договору про транзит цей позов втрачав сенс, і виграти його було б практично неможливо. До того ж, подача цього позову в Стокгольмський арбітраж стала додатковим економічним стимулом для "Газпрому" погодитися на збереження транзиту через українську газотранспортну систему, пояснив Вітренко.

Також за його словами, не завжди вдається виграти всю суму позову на такі великі гроші.

"Арбітраж зазвичай нам присуджує меншу компенсацію, ніж ми вимагаємо", - сказав він.

"Інтереси країни — це продовження транзиту, це отримання грошей зараз, а не за рік і тим більше не за 3-7 років. Транзит газу - це десятки тисяч робочих місць. Це більш низькі тарифи на газ для споживачів України. Це економічне заростання. Це доходи державного бюджету. Це геополітика і безпека", - зауважив Вітренко.

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Він також зазначив, що "Газпром" відмовився від позовних претензій до "Нафтогазу", в тому числі, від 80 млрд доларів штрафу, які вимагав за умовами контракту 2009 року, в який було закладено принцип "бери або плати".

"Врегулювання - це ще і відмова від позовів з боку Газпрому. Так, вони мають значно меншу ймовірність виграшу, але йдеться десятки мільярдів доларів, що навіть більше, ніж сума наших позовів", - зазначив Вітренко.

"Коли я підписував угоду про врегулювання, що передбачає відкликання всіх поточних позовів і скарг з обох сторін, мені було сумно за ту роботу і знання, які я зі свою командою у них вклали. З нашого боку це були інтелектуальні шедеври, а не просто позови та скарги. Але я розумію, що наша відповідальність перед Україною, вимагає від нас приймати рішення в інтересах національної компанії, а не у власних інтересах", - підсумував директор "Нафтогазу".

Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

Кабінет міністрів України 30 грудня дозволив НАК "Нафтогаз України" підписати з російським ПАТ "Газпром" угоду про врегулювання газових суперечок і про надання послуги з організації транспортування природного газу.

Як повідомлялось раніше, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.

Також у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.

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