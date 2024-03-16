G7 введет санкции против иранских авиалиний в случае поставки ракет в РФ

Страны G7 готовы запретить летать в Европу авиакомпании Iran Air, если Тегеран передаст баллистические ракеты ближнего радиуса действия Москве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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Если Иран продолжит поставлять России баллистические ракеты или соответствующие технологии, мы готовы отреагировать быстро и скоординировано, в том числе новыми и значительными мерами против Ирана говорится в заявлении G7.

Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности сказал, что один из вариантов, которые рассматривает G7, приведет к прекращению полетов компании Iran Air в Европу.

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