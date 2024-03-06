Франция и Молдова планируют в четверг подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны

Париж и Кишинев в четверг планируют подписать соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве во время визита президента Молдовы Майи Санду в столицу Франции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно заявлению канцелярии президента Франции, во время визита будет подписано соглашение об оборонном сотрудничестве и дорожная карта сотрудничества в экономической сфере. Другие подробности не указываются.

В сообщении говорится, что Макрон "подтвердит поддержку Парижа независимости, суверенитета и безопасности Молдовы в контексте захватнической войны рф против Украины" во время встречи с Санду.

Параллельно с визитом Санду западные государства проведут онлайн-конференцию, которую организует Франция, чтобы обсудить усиление поддержки Украины, а также Молдовы.

Напомним

28 февраля Приднестровье обратилось к россии за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы, декларацию принял съезд "депутатов" так называемой "приднестровской республики".

Они заявили, что из-за давления со стороны Молдовы россия должна принять меры по защите региона, где постоянно проживают более 220 тысяч граждан рф.