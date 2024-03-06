Франция и Молдова планируют в четверг подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны
Киев • УНН
Франция и Молдова подпишут соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве во время визита президента Молдовы Майи Санду в Париж в четверг.
Париж и Кишинев в четверг планируют подписать соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве во время визита президента Молдовы Майи Санду в столицу Франции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Согласно заявлению канцелярии президента Франции, во время визита будет подписано соглашение об оборонном сотрудничестве и дорожная карта сотрудничества в экономической сфере. Другие подробности не указываются.
В сообщении говорится, что Макрон "подтвердит поддержку Парижа независимости, суверенитета и безопасности Молдовы в контексте захватнической войны рф против Украины" во время встречи с Санду.
Параллельно с визитом Санду западные государства проведут онлайн-конференцию, которую организует Франция, чтобы обсудить усиление поддержки Украины, а также Молдовы.
Напомним
28 февраля Приднестровье обратилось к россии за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы, декларацию принял съезд "депутатов" так называемой "приднестровской республики".
Они заявили, что из-за давления со стороны Молдовы россия должна принять меры по защите региона, где постоянно проживают более 220 тысяч граждан рф.
Франция и Молдова планируют в четверг подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны
Франция и Молдова подпишут соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве во время визита президента Молдовы Майи Санду в Париж в четверг.
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