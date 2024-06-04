Филиппины отвергли заявления Китая о нападении на береговую охрану в Южно-Китайском море

Филиппины отвергают обвинения Китая в нападении на их береговую охрану. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Филиппинские военные отвергли обвинения Китая в нападении на их береговую охрану. Они утверждают, что китайские военные, дислоцированные на корабле в Южно-Китайском море, придерживались профессиональных стандартов.

Военный представитель Франсель Маргарет Падилья заявил на пресс-конференции, что филиппинские военные действовали в соответствии с правилами проведения боевых операций и проявили высокий уровень профессионализма.

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