Філіппіни відкинули заяви Китаю про напад на берегову охорону в Південно-Китайському морі
Київ • УНН
Філіппінські військові спростували звинувачення Китаю в нападі на свою берегову охорону, заявивши, що їх дії в Південно-Китайському морі відповідали професійним стандартам.
Філіппіни відкидають звинувачення Китаю у нападі на їхню берегову охорону. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Філіппінські військові відкинули звинувачення Китаю у нападі на їхню берегову охорону. Вони стверджують, що китайські військові, дислоковані на кораблі в Південно-Китайському морі, дотримувалися професійних стандартів.
Військовий речник Франсель Маргарет Паділья заявив на прес-конференції, що філіппінські військові діяли відповідно до правил проведення бойових операцій та проявили високий рівень професіоналізму.
Філіппіни викликають посла Китаю після застосування водометів проти філіппінських катерів у Південно-Китайському морі02.05.24, 17:21 • 20732 перегляди