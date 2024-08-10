Работники спасательных служб Филиппин и Вьетнама провели совместную учебную операцию в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что экипажи филиппинских и вьетнамских кораблей взорвали лодку с водомета и имитировали поисково-спасательную операцию во время первых совместных учений береговой охраны двух стран, находящихся в споре с Китаем за контроль акватории в Южно-Китайском море.

Вьетнамский 90-метровый корабль CSB 8002, прибывший в порт Манилы, присоединился к филиппинскому морскому патрульному судну BRP Gabriela Silang для имитации учений по пожаротушению, спасанию и медицинскому реагированию.

Наши учения носят больше гуманитарный характер. Мы надеемся, что таких учений будет больше, потому что море большое, и многим понадобится помощь береговой охраны, - сказал командир корабля BRP "Габриэла Силанг" Лоуренс Роке.

Отмечается, что учения с Вьетнамом состоялись после того, как Филиппины завершили двухдневные морские учения с военными Австралии, Канады и США. Это были первые учения с участием четырех стран, которые, по словам Манилы, должны были способствовать свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

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