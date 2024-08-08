Киев • УНН
Кабмин Болгарии разрешил военным участвовать в операции НАТО по подготовке Украины. Это решение демонстрирует поддержку Украины и укрепление союзной солидарности в НАТО.
Кабинет министров Болгарии принял решение об усилении поддержки Украины, разрешив военнослужащим болгарских вооруженных сил участвовать в операции НАТО по подготовке и оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU). Об этом сообщила пресс-служба правительства Болгарии, передает УНН.
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"Принимая это решение, наша страна дает четкий сигнал о своей приверженности поддержке Украины, отстаиванию евроатлантических ценностей и укреплению своей союзной солидарности совместным усилиям в поддержку международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учитывая "близость конфликта к границам Болгарии и его значимость для европейской безопасности, вклад Болгарии в операцию NSATU соответствует усилиям других государств-членов Альянса".
Таким образом, Кабмин Болгарии дал разрешение на участие болгарских военных в инициативе НАТО, под эгидой которой будет проходить обучение украинских военнослужащих.
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