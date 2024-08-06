В НАТО показали, как учились украинские пилоты на F-16
Киев • УНН
На официальной странице НАТО в соцсети Х появилось видео учений украинских пилотов, техников и наземный персонал пилотированию и обслуживанию истребителей F-16.
НАТО показало, как датские инструкторы обучали украинских пилотов, техников и наземный персонал пилотированию и обслуживанию истребителей F-16, передает УНН.
"Истребители F-16 прибыли в Украину. Вспомните, как датские инструкторы обучали украинских пилотов, техников и наземный персонал пилотированию и обслуживанию истребителей", - подписали в НАТО видео.
Дополнение
Нардеп и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев сообщил, что Украина получила современную модификацию истребителей F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и т.д.
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