Федоров: сегодня было громко в Токмаке и Бердянске возле аэродрома, где враг накапливает технику и боеприпасы

Сегодня было громко во временно оккупированном Токмаке и Бердянске в Запорожской области, в последнем раздавались взрывы возле аэродрома, где враг накапливает военную технику и боеприпасы, сообщил во вторник в эфире телемарафона глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

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"Сегодня, действительно, было громко на временно оккупированной территории. Было громко и в Токмаке, и в Бердянске", - сказал Федоров.

"Что касается причин, почему это случилось, то должны понимать, что с одной стороны Токмак - это такая сегодня сплошная военная база рф, поэтому, когда там взрывается, мы точно радуемся, потому что ликвидируется враг. А что касается Бердянска, то взрывалось непосредственно в районе аэродрома. Там, где враг уже на протяжении многих месяцев накапливает свою военную технику и свои боеприпасы. И после взрыва был такой густой черный дым, о чем нам сообщают жители с временно оккупированного Бердянска. Поэтому, также радуемся очередной ликвидации врага на временно оккупированной территории", - отметил глава Запорожской ОВА.

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