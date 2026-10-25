Это неправда: Стерненко опроверг заявление Маска об использовании Starlink для ударов

Экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко опроверг утверждение основателя SpaceX Илона Маска о том, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применяя её для ударов беспилотниками. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Стерненко, в феврале этого года были введены так называемые "белые списки", благодаря чему стационарные терминалы могли регистрировать на себя и военные, и гражданские.

Но для того, чтобы любой спутниковый терминал мог работать во время движения, необходимо было внести его в специальный список и подключить к военной системе Starshield. Иначе любые терминалы спутниковой связи в Украине не работали. То есть использовать именно гражданский Starlink для выполнения миссий на беспилотниках было технически невозможно - пояснил Стерненко.

Он уточнил, что все миссии беспилотников, требовавшие спутниковой связи, могли осуществляться только с использованием Starshield.

Напомним

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применяя её для ударов беспилотниками.

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