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The New York Times

Це неправда: Стерненко спростував заяву Маска про використання Starlink для ударів

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що цивільний Starlink технічно не працював у русі. Місії дронів виконувалися через військову систему Starshield.

Це неправда: Стерненко спростував заяву Маска про використання Starlink для ударів

Ексрадник міністра оборони України Сергій Стерненко заперечив твердження засновника SpaceX Ілона Маска про те, що українські військові порушили умови використання супутникового зв’язку Starlink, застосовуючи його для ударів безпілотниками. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Стерненка, у лютому цього року було запроваджено так звані "білі списки", завдяки чому стаціонарні термінали могли реєструвати на себе і військові, і цивільні.

Але для того, щоб будь-який супутниковий термінал міг працювати під час руху, необхідно було вносити його у спеціальний список та підключати до військової системи Starshield. Інакше будь-які термінали супутникового зв'язку в Україні не працювали. Тобто використовувати саме цивільний Starlink для виконання місій на безпілотниках було технічно неможливо

- пояснив Стернеко.

Він уточнив, що всі місії безпілотників, які потребували супутникового зв'язку, могли здійснюватися лише з використанням Starshield.

Нагадаємо

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що українські військові порушили умови використання супутникового зв’язку Starlink, застосовуючи його для ударів безпілотниками.

Україна фізично не може використовувати Starlink для далекобійних ударів - "Флеш" відповів Маску24.10.26, 23:34 • 8188 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніТехнології
Starlink
SpaceX
Ілон Маск
Україна