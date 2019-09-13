Эстония хочет поддерживать сотрудничество с Украиной в борьбе с коррупцией

"Много нашей помощи идет на реформы в Украине. Именно на здравоохранение и цифровую сферу. Мы также поддерживаем обучение для полицейских. В борьбе с коррупцией мы хотим продолжать сотрудничество", - сказала Кальюлайд.

Напомним, в рейтинге "Индекс восприятия коррупции-2018" Украина получила 120 место среди 180 стран. По данным исследования, среды всех своих соседей Украины занимает последнее место - 32 балла, хуже ситуация только в России - 28 баллов. Украину опережают Молдова - 33 балла, Беларусь - 44 баллов, Венгрия - 46 баллов, Румыния - 47 баллов.