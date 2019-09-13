Естонія хоче підтримувати співпрацю з Україною у боротьбі з корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Естонія хоче підтримувати співпрацю з Україною у боротьбі з корупцією та в інших питаннях. Про це сьогодні заявила президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
"Багато нашої допомоги йде на реформи в Україні. Конкретно на охорону здоров’я і цифрову сферу. Ми також підтримуємо навчання для поліцейських. У боротьбі з корупцією ми хочемо продовжувати співпрацю", - сказала Кальюлайд.
Нагадаємо, у рейтингу "Індекс сприйняття корупції-2018" Україна здобула 120 місце серед 180 країн. За даними дослідження, з-посеред усіх своїх сусідів Україна займає останнє місце – 32 бали, гірше ситуація лише в Росії – 28 балів. Україну випереджають Молдова – 33 бали, Білорусь – 44 бали, Угорщина – 46 балів, Румунія – 47 балів.