Энергетики за месяц вернули свет более 700 тысячам потребителей

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
dtekДТЭК
ukrainaУкраина
odessaОдесса
kievКиев
kharkivХарьков
Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  63081 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  76959 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  101011 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  131278 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  104839 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227603 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192232 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191378 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  415824 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140281 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Новости по теме
Энергетики за месяц вернули свет более 700 тысячам потребителей

Энергетики за месяц вернули свет более 700 тысячам потребителей

  •  12779 просмотра
По состоянию на 1 марта в списках рисковых были 20% налогоплательщиков, которые подали налоговую отчетность - нардеп

По состоянию на 1 марта в списках рисковых были 20% налогоплательщиков, которые подали налоговую отчетность - нардеп

  •  10991 просмотра
Є-Оселя: 163 защитника из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья

Є-Оселя: 163 защитника из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья

  •  14461 просмотра
На Закарпатье в лесхозе произошел масштабный пожар: к ликвидации привлекли более 100 спасателей

На Закарпатье в лесхозе произошел масштабный пожар: к ликвидации привлекли более 100 спасателей

  •  11306 просмотра
россияне в оккупированном Крыму разместили импровизированную ремонтную базу - Крымский ветер

россияне в оккупированном Крыму разместили импровизированную ремонтную базу - Крымский ветер

  •  11791 просмотра
"Работала" вражеская артиллерия и дроны-камикадзе: россияне в течение дня два раза обстреляли Никопольщину, есть повреждения

"Работала" вражеская артиллерия и дроны-камикадзе: россияне в течение дня два раза обстреляли Никопольщину, есть повреждения

  •  11891 просмотра
В белгороде отработала ПВО: уничтожены 17 «Вампиров», ранены девять человек

В белгороде отработала ПВО: уничтожены 17 «Вампиров», ранены девять человек

  •  11292 просмотра
В Минреинтеграции предупреждают: мошенники создают фейковые ссылки для получения финансовой помощи от ООН

В Минреинтеграции предупреждают: мошенники создают фейковые ссылки для получения финансовой помощи от ООН

  •  11769 просмотра
Ореп-space: в Одесской области устаревшие ЦПАУ превратят в современные Дія.Центры

Ореп-space: в Одесской области устаревшие ЦПАУ превратят в современные Дія.Центры

  •  11936 просмотра
Российские оккупанты на Киевщине уничтожили или повредили более 18 тысяч объектов гражданской инфраструктуры

Российские оккупанты на Киевщине уничтожили или повредили более 18 тысяч объектов гражданской инфраструктуры

  •  14246 просмотра

Популярные

В Харькове россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру - мэр

В Харькове россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру - мэр

  •  112332 просмотра
Жена посла Украины в Бразилии заболела лихорадкой Денге

Жена посла Украины в Бразилии заболела лихорадкой Денге

  •  100618 просмотра
Евлаш о противодействии авиабомбам ФАБ-1500: основная задача заключается в борьбе с их носителями - самолетами

Евлаш о противодействии авиабомбам ФАБ-1500: основная задача заключается в борьбе с их носителями - самолетами

  •  94791 просмотра
В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк

В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк

  •  89552 просмотра
Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

  •  80751 просмотра

Публикации

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

  •  131278 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  415824 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  389093 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  743100 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  687295 просмотра

Энергетики за месяц вернули свет более 700 тысячам потребителей

Украинские энергетики восстановили электроснабжение для 715 000 семей после российских обстрелов в разных регионах, включая Одесскую, Днепропетровскую, Донецкую и Киевскую области.

Общество •   •  12779 просмотра
Энергетики за месяц вернули свет более 700 тысячам потребителей

По состоянию на 1 марта в списках рисковых были 20% налогоплательщиков, которые подали налоговую отчетность - нардеп

По данным Южаниной, по состоянию на 1 марта 2024 года, количество рисковых плательщиков было 30 036, что составляет 20% от всех плательщиков, которые подавали налоговую отчетность. В частности, перечень рисковых в январе увеличился на 454 плательщика по сравнению с прошлым месяцем.

Экономика •   •  10991 просмотра
По состоянию на 1 марта в списках рисковых были 20% налогоплательщиков, которые подали налоговую отчетность - нардеп

Є-Оселя: 163 защитника из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья

Программа доступного ипотечного кредитования для граждан Украины "Є-Оселя" реализуется в Одесской области, и на сегодняшний день ею уже воспользовались 163 защитника из региона.

Общество •   •  14461 просмотра
Є-Оселя: 163 защитника из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья

На Закарпатье в лесхозе произошел масштабный пожар: к ликвидации привлекли более 100 спасателей

Спасатели работают над тушением пожара в лесном хозяйстве на площади почти 5 га вблизи поселка Ясиня Раховского района Закарпатья, к тушению привлечены 104 человека и 17 единиц техники.

Криминал и ЧП •   •  11306 просмотра
На Закарпатье в лесхозе произошел масштабный пожар: к ликвидации привлекли более 100 спасателей

россияне в оккупированном Крыму разместили импровизированную ремонтную базу - Крымский ветер

В оккупированном крымском поселке Перекоп российские военные создали импровизированную ремонтную базу, куда свозят поврежденную технику с фронта, а украинские партизаны зафиксировали прибытие 31 танка в оккупированную Евпаторию.

Война •   •  11791 просмотра
россияне в оккупированном Крыму разместили импровизированную ремонтную базу - Крымский ветер

"Работала" вражеская артиллерия и дроны-камикадзе: россияне в течение дня два раза обстреляли Никопольщину, есть повреждения

Российские войска дважды в течение дня атаковали Никопольский район Днепропетровской области, используя тяжелую артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив частный дом и гараж, но обошлось без жертв.

Война •   •  11891 просмотра
"Работала" вражеская артиллерия и дроны-камикадзе: россияне в течение дня два раза обстреляли Никопольщину, есть повреждения

В белгороде отработала ПВО: уничтожены 17 «Вампиров», ранены девять человек

В Белгороде ПВО уничтожили 17 ракет "Вампир", но 9 человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии, повреждены квартиры, дома, фасад школы и автомобили.

Война •   •  11292 просмотра
В белгороде отработала ПВО: уничтожены 17 «Вампиров», ранены девять человек

В Минреинтеграции предупреждают: мошенники создают фейковые ссылки для получения финансовой помощи от ООН

Мошенники создают фейковые ссылки под видом финансовой помощи от международных доноров, таких как МОМ в Украине, побуждая людей вводить личные и платежные данные, что является мошеннической практикой.

Общество •   •  11769 просмотра
В Минреинтеграции предупреждают: мошенники создают фейковые ссылки для получения финансовой помощи от ООН

Ореп-space: в Одесской области устаревшие ЦПАУ превратят в современные Дія.Центры

В 2024 году Одесская областная государственная администрация планирует трансформировать Центры предоставления административных услуг в современные "Дія. Центры" с открытым планированием, расширенными удаленными рабочими местами, мобильными решениями и постоянным расширением перечня прозрачных и инклюзивных услуг.

Общество •   •  11936 просмотра
Ореп-space: в Одесской области устаревшие ЦПАУ превратят в современные Дія.Центры

Российские оккупанты на Киевщине уничтожили или повредили более 18 тысяч объектов гражданской инфраструктуры

За время частичной оккупации Киевской области российские военные разрушили или повредили более 18 000 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 17 500 жилых домов, 215 учебных заведений, 23 медицинских учреждения и другие объекты жизнеобеспечения, нанеся ущерб на сумму более 100 миллиардов гривен.

Война •   •  14246 просмотра
Российские оккупанты на Киевщине уничтожили или повредили более 18 тысяч объектов гражданской инфраструктуры