Энергетики за месяц вернули свет более 700 тысячам потребителей

В прошлом месяце, украинские энергетики восстановили электроснабжение для 715 тысяч семей после обстрелов рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

В частности, в компании рассказали, что в марте энергетикам удалось вернуть свет для:

303 тысячам семей жителей Одесской области;

213 тысяч семей Днепропетровщины;



195 тысяч домов Донетчины, где не прекращаются боевые действия;



3 тысяч семей Киевщины.



Продолжаем делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы - отмечают в ДТЭК.

Харьков и область до сих пор испытывают дефицит электричества, идет работа над сокращением времени отключений - глава ОВА

Напомним

Утром, 1 апреля, в Минэнерго заявили, что российская армия атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, повредив оборудование. Дефицита электроэнергии в Украине нет и аварийные отключения не применяются.