Харьков и область до сих пор испытывают дефицит электричества, идет работа над сокращением времени отключений - глава ОВА

В Харьковской области энергогенерирующие предприятия после атак рф получили значительные повреждения, что привело к дефициту электроэнергии, и сейчас продолжается анализ, чтобы решить вопрос ремонта или замены поврежденного оборудования. Также прорабатываются альтернативные решения по отоплению на следующую зиму, если это будет необходимо. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Энергогенерирующие предприятия значительно повреждены. Сейчас имеем дефицит электроэнергии как и по Харькову, так и области. Работаем над тем, чтобы обеспечить светом и бытовых потребителей, и предприятия, и транспортную инфраструктуру, а также сократить время плановых отключений", - сообщил Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, продолжается анализ поврежденных объектов, после чего будет решаться ремонтировать или заменять поврежденное оборудование.

"В то же время нарабатывается решение по обеспечению следующей зимой жителей громад области теплом в домах из альтернативных источников энергии - если будет такая необходимость", - указал глава ОВА.

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Также он сообщил о последствиях сегодняшнего вражеского обстрела региона.

"Полчаса назад враг нанес удары по гражданской инфраструктуре Люботинской громады Харьковского района. Предварительно без пострадавших, однако сохраняется угроза повторной атаки", - указал Синегубов.