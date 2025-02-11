Экс-нардеп и его сыновья переоформили бизнес на оккупированных территориях и платили налоги в бюджет рф - Нацполиция
Киев • УНН
Бывший народный депутат IV созыва и его сыновья переоформили бизнес по законодательству РФ на оккупированных территориях Луганщины. Одному из сыновей уже сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности.
Разоблачили экс-нардепа и его сыновей, которые переоформили бизнес на оккупированной территории и платили налоги в бюджет рф. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
После временной оккупации территории Луганской области бенефициарные владельцы обществ - народный депутат Украины IV созыва и его сыновья - переоформили подконтрольные компании в соответствии с законодательством РФ
Также, как отмечается, компаньонами стали приближенные лица, которые остались на оккупированных территориях Луганской области и получили российские паспорта.
Сейчас одному из сыновей сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности.
Должностным лицам Луганска выдвинули подозрение о хищении 101 млн грн при закупках для ВСУ06.02.25, 12:14 • 25891 просмотр