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Экс-нардеп и его сыновья переоформили бизнес на оккупированных территориях и платили налоги в бюджет рф - Нацполиция

Киев  •  УНН

 • 5451 просмотра

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Бывший народный депутат IV созыва и его сыновья переоформили бизнес по законодательству РФ на оккупированных территориях Луганщины. Одному из сыновей уже сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности.

Разоблачили экс-нардепа и его сыновей, которые переоформили бизнес на оккупированной территории и платили налоги в бюджет рф. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали 

После временной оккупации территории Луганской области бенефициарные владельцы обществ - народный депутат Украины IV созыва и его сыновья - переоформили подконтрольные компании в соответствии с законодательством РФ

- говорится в сообщении.
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Также, как отмечается, компаньонами стали приближенные лица, которые остались на оккупированных территориях Луганской области и получили российские паспорта. 

Сейчас одному из сыновей сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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