Екснардеп і його сини переоформили бізнес на окупованих територіях та сплачували податки до бюджету рф – Нацполіція

Викрито екснардепа та його синів, які переоформили бізнес на окупованій території та сплачували податки до бюджету рф.

Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

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Після тимчасової окупації території Луганської області бенефіціарні власники товариств – народний депутат України IV скликання та його сини - переоформили підконтрольні компанії відповідно до законодавства рф… Нині одному з синів повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності. Під час обшуків у причетних осіб правоохоронці вилучили готівки у різній валюті на понад 33 000 000 гривень, а також чорнові варіанти довіреностей на представлення інтересів на тимчасово окупованих територіях - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про народного депутата IV скликання, який свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації, його синів та ряду довірених осіб - громадян рф.

Підконтрольні їм підприємства та їх виробничі потужності знаходилися на тимчасово окупованій території Білокуракинського району Луганської області.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора одному з власників товариств – сину колишнього обранця повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Продовжуються заходи зі збору доказової бази для притягнення до відповідальності інших причетних осіб - зазначає Нацполіція.

Після окупації росіянами у 2022 році територій України фігуранти, маючи зв’язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, зареєстрували товариства за законами рф та займалися вирощування та продажом сільгосппродукції. Це дозволяло їм безперешкодно вести бізнес.

Як повідомляється, підконтрольні фігурантами компанії не тільки сплачують податки до бюджету рф, а й отримують фінансову допомогу в межах державних програм - субсидії від "міністєрства фінансов "лнр" та "міністєрства сєльского хозяйства і продовольствія "лнр".

При цьому, за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет держави-агресорки, з якого фінансується війна в Україні.

Фігурантам загрожує до пʼяти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

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