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Экс-командира 155-й бригады Лучанова отправили под стражу на два месяца

Киев • УНН

 • 12025 просмотра

Суд назначил Станиславу Лучанову содержание под стражей на 60 суток. Мера пресечения избрана сегодня.

Экс-командира 155-й бригады Лучанова отправили под стражу на два месяца
Фото: Андрей Ходьков

Суд избрал бывшему командиру 155-й механизированной бригады Станиславу Лучанову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом сообщает журналист УНН из зала суда.

Детали

Ходатайство об избрании меры пресечения для бывшего командира 155-й механизированной бригады Станислава Лучанова, подозреваемого в деле об убийстве двух гражданских мужчин, рассматривалось в Ракитнянском районном суде Киевской области.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и отправил Станислава Лучанова под стражу на 60 суток без определения залога.

Напомним

13 июля Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил задержание бывшего командира 155-й бригады и других военных - всего 10 человек - по делу об убийстве двух жителей села Калиновка на Киевщине. Перед этим УНН подтвердили в Офисе Генерального прокурора, что командира 155-й бригады Станислава Лучанова задержали.

Военная служба правопорядка в ВСУ днем ранее сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады и всем установленным на данный момент участникам преступления объявлено о подозрении по делу о незаконном лишении свободы и умышленном убийстве. Перед этим ОК "Север" сообщило о расследовании событий с военными 155-й ОМБр, отметив, что командир самовольно оставил службу, и его разыскивают.  

В полиции рассказали, что сообщили о подозрении организованной преступной группе из числа военнослужащих по факту похищения, незаконного лишения свободы и жестокого убийства двух человек.

По данным полиции, двое братьев перестали выходить на связь, а через несколько дней их тела правоохранители обнаружили закопанными в лесополосе на территории Полтавской области. 

В полиции указали, что установлено, что "между одним из братьев и местной жительницей накануне возник словесный конфликт из-за того, что молодые люди громко слушали музыку и катались на мотоциклах. В ответ на замечание братья выразились нецензурной бранью. Впоследствии муж односельчанки, который является военнослужащим, требовал извинений перед его женой, однако мужчины в грубой форме отказали". "Решив отомстить, злоумышленник привлек к преступному плану других военнослужащих", - указали в полиции.

По данным следствия, "фигуранты проникли на территорию домовладения потерпевших, применяя огнестрельное оружие, силой вывезли на автомобиле двух мужчин в другую область, незаконно удерживали их в течение длительного времени, после чего убили".

Согласно данным на сайте бригады, с февраля 2026 года командиром 155-й ОМБр (в/ч А5001) имени Анны Киевской был подполковник Станислав Лучанов. До 2026 года занимал должность начальника штаба в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

Алла Киосак

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