Экс-глава Укрзализныци Войцех Балчун занял пост министра в правительстве Польши

Бывший председатель правления Укрзализныци Войцех Балчун занял должность министра государственных активов в обновленном правительстве Польши. На этом посту он сменил Якуба Яворского, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, сообщает PAP, пишет УНН.

Детали

До этого назначения Балчун занимал должность президента Агентства развития промышленности. В прошлом он руководил банком PKO BP в Польше и был президентом правления PKP Cargo с 2008 по 2013 год.

PKP Cargo является одним из крупнейших железнодорожных перевозчиков в Европе. Балчун провел реструктуризацию этой компании, сформировал стратегию ее развития и вывел на биржу. В течение 2016-2017 годов Балчун возглавлял Укрзализныцю как председатель правления.

Что известно о новом правительстве Польши

В ходе кадровых перестановок польское правительство уменьшится с 26 до 21 министра. Туск пояснил, что предыдущее правительство было слишком большим. Его сокращение направлено на рационализацию работы, поскольку "когда слишком много людей говорят на одну и ту же тему, труднее принимать решения".

Кроме того, планируется сократить состав на уровне государственных секретарей и подсекретарей после назначения министров.

Отмечается, что Радослав Сикорский остается в кресле министра иностранных дел Польши. Министерство сельского хозяйства вместо Чеслава Секерского возглавил его заместитель Стефан Краевский.

Привести новых министров к присяге планируется в четверг. Первое заседание правительства в новом составе состоится в пятницу.

Дополнение

Верховный суд Польши подтвердил победу Кароля Навроцкого на президентских выборах, несмотря на споры и многочисленные жалобы. Решение открывает путь для Навроцкого к принесению присяги и вступлению в должность.