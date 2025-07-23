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Экс-глава Укрзализныци Войцех Балчун занял пост министра в правительстве Польши

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

Бывший глава Укрзализныци Войцех Балчун назначен министром государственных активов в обновленном правительстве Польши, сменив на этом посту Якуба Яворского. До этого назначения Балчун возглавлял Агентство развития промышленности и руководил банком PKO BP.

Экс-глава Укрзализныци Войцех Балчун занял пост министра в правительстве Польши

Бывший председатель правления Укрзализныци Войцех Балчун занял должность министра государственных активов в обновленном правительстве Польши. На этом посту он сменил Якуба Яворского, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, сообщает PAP, пишет УНН.

Детали

До этого назначения Балчун занимал должность президента Агентства развития промышленности. В прошлом он руководил банком PKO BP в Польше и был президентом правления PKP Cargo с 2008 по 2013 год.

PKP Cargo является одним из крупнейших железнодорожных перевозчиков в Европе. Балчун провел реструктуризацию этой компании, сформировал стратегию ее развития и вывел на биржу. В течение 2016-2017 годов Балчун возглавлял Укрзализныцю как председатель правления.

Что известно о новом правительстве Польши

В ходе кадровых перестановок польское правительство уменьшится с 26 до 21 министра. Туск пояснил, что предыдущее правительство было слишком большим. Его сокращение направлено на рационализацию работы, поскольку "когда слишком много людей говорят на одну и ту же тему, труднее принимать решения".

Кроме того, планируется сократить состав на уровне государственных секретарей и подсекретарей после назначения министров.

Отмечается, что Радослав Сикорский остается в кресле министра иностранных дел Польши. Министерство сельского хозяйства вместо Чеслава Секерского возглавил его заместитель Стефан Краевский.

Привести новых министров к присяге планируется в четверг. Первое заседание правительства в новом составе состоится в пятницу.

Дополнение

Верховный суд Польши подтвердил победу Кароля Навроцкого на президентских выборах, несмотря на споры и многочисленные жалобы. Решение открывает путь для Навроцкого к принесению присяги и вступлению в должность.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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