Ексголова Укрзалізниці Войцех Балчун обійняв посаду міністра в уряді Польщі

$41.770.05
48.870.07
ukenru
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
12:48 • 16503 перегляди
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
12:21 • 40099 перегляди
Михайло Пінкевич – капітан 1 рангу у відставці про формування ВМС ЗСУ та перші місії НАТО в Україні
Ексклюзив
10:37 • 98011 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
09:26 • 92669 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Ексклюзив
23 липня, 08:25 • 83069 перегляди
Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
23 липня, 07:59 • 80543 перегляди
Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела
23 липня, 06:28 • 183267 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
23 липня, 05:05 • 82860 перегляди
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
22 липня, 22:51 • 80234 перегляди
Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очистити від російських впливів - Зеленський
22 липня, 18:15 • 85020 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4.9м/с
43%
746мм
Популярнi новини
Зеленський отримав доповідь голови МВС про обставини загибелі командира бригади "Лють"23 липня, 06:19 • 67486 перегляди
Понад 1300 українців загинули в ДТП за півроку: озвучені головні причини23 липня, 06:55 • 28504 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: українська делегація вирушила до Туреччини09:33 • 33113 перегляди
ДБР розпочало розслідування аварії винищувача Mirage-2000: що відомо10:12 • 65094 перегляди
Справа ПриватБанку: САП повідомила про завершення розслідування щодо Коломойського та ще п'ятьох осіб12:47 • 13457 перегляди
Публікації
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
10:37 • 98074 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 183310 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 221273 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 231016 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 275159 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Туреччина
Стамбул
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 116415 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 239604 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 327887 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 335732 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 326891 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
Airbus A320 серії
Dragon 2
Ан-178
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Ексголова Укрзалізниці Войцех Балчун обійняв посаду міністра в уряді Польщі

Київ • УНН

 • 1576 перегляди

Колишній очільник Укрзалізниці Войцех Балчун призначений міністром державних активів в оновленому уряді Польщі, змінивши на цій посаді Якуба Яворського. До цього призначення Балчун очолював Агенцію розвитку промисловості та керував банком PKO BP.

Ексголова Укрзалізниці Войцех Балчун обійняв посаду міністра в уряді Польщі

Колишній голова правління Укрзалізниці Войцех Балчун обійняв посаду міністра державних активів оновленому уряду Польщі. На цій посаді він змінив Якуба Яворського, заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, повідомляє PAP, пише УНН.

Деталі

До цього призначення Балчун займав посаду президента Агенції розвитку промисловості. У минулому він керував банком PKO BP у Польщі та був президентом правління PKP Cargo з 2008 до 2013 року.

PKP Cargo є одним з найбільших залізничних перевізників у Європі. Балчун провів реструктуризацію цієї компанії, сформував стратегію її розвитку та вивів на біржу. Протягом 2016-2017 роках Балчун очолював Укрзалізницю як голова правління.

Що відомо про новий уряд Польщі

Під час кадрових перестановок польський уряд зменшиться з 26 до 21 міністра. Туск пояснив, що попередній уряд був занадто великим. Його скорочення спрямоване на раціоналізацію роботи, оскільки "коли занадто багато людей говорять на одну й ту саму тему, важче ухвалювати рішення".

Окрім того, планується скоротити склад на рівні державних секретарів та підсекретарів після призначення міністрів.

Зазначається, що Радослав Сікорський залишається у кріслі міністра закордонних справ Польщі. Міністерство сільського господарства замість Чеслава Сєкерського очолив його заступник Стефан Краєвський.

Привести нових міністрів до присяги планується у четвер. Перше засідання уряду в новому складі відбудеться у п'ятницю.

Доповнення

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах, незважаючи на суперечки та численні скарги. Рішення відкриває шлях для Навроцького до складання присяги та вступу на посаду.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Українська залізниця
Дональд Туск
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9