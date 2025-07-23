Ексголова Укрзалізниці Войцех Балчун обійняв посаду міністра в уряді Польщі
Київ • УНН
Колишній очільник Укрзалізниці Войцех Балчун призначений міністром державних активів в оновленому уряді Польщі, змінивши на цій посаді Якуба Яворського. До цього призначення Балчун очолював Агенцію розвитку промисловості та керував банком PKO BP.
Колишній голова правління Укрзалізниці Войцех Балчун обійняв посаду міністра державних активів оновленому уряду Польщі. На цій посаді він змінив Якуба Яворського, заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, повідомляє PAP, пише УНН.
Деталі
До цього призначення Балчун займав посаду президента Агенції розвитку промисловості. У минулому він керував банком PKO BP у Польщі та був президентом правління PKP Cargo з 2008 до 2013 року.
PKP Cargo є одним з найбільших залізничних перевізників у Європі. Балчун провів реструктуризацію цієї компанії, сформував стратегію її розвитку та вивів на біржу. Протягом 2016-2017 роках Балчун очолював Укрзалізницю як голова правління.
Що відомо про новий уряд Польщі
Під час кадрових перестановок польський уряд зменшиться з 26 до 21 міністра. Туск пояснив, що попередній уряд був занадто великим. Його скорочення спрямоване на раціоналізацію роботи, оскільки "коли занадто багато людей говорять на одну й ту саму тему, важче ухвалювати рішення".
Окрім того, планується скоротити склад на рівні державних секретарів та підсекретарів після призначення міністрів.
Зазначається, що Радослав Сікорський залишається у кріслі міністра закордонних справ Польщі. Міністерство сільського господарства замість Чеслава Сєкерського очолив його заступник Стефан Краєвський.
Привести нових міністрів до присяги планується у четвер. Перше засідання уряду в новому складі відбудеться у п'ятницю.
Доповнення
Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах, незважаючи на суперечки та численні скарги. Рішення відкриває шлях для Навроцького до складання присяги та вступу на посаду.