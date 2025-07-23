Ексголова Укрзалізниці Войцех Балчун обійняв посаду міністра в уряді Польщі

Колишній голова правління Укрзалізниці Войцех Балчун обійняв посаду міністра державних активів оновленому уряду Польщі. На цій посаді він змінив Якуба Яворського, заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, повідомляє PAP, пише УНН.

Деталі

До цього призначення Балчун займав посаду президента Агенції розвитку промисловості. У минулому він керував банком PKO BP у Польщі та був президентом правління PKP Cargo з 2008 до 2013 року.

PKP Cargo є одним з найбільших залізничних перевізників у Європі. Балчун провів реструктуризацію цієї компанії, сформував стратегію її розвитку та вивів на біржу. Протягом 2016-2017 роках Балчун очолював Укрзалізницю як голова правління.

Що відомо про новий уряд Польщі

Під час кадрових перестановок польський уряд зменшиться з 26 до 21 міністра. Туск пояснив, що попередній уряд був занадто великим. Його скорочення спрямоване на раціоналізацію роботи, оскільки "коли занадто багато людей говорять на одну й ту саму тему, важче ухвалювати рішення".

Окрім того, планується скоротити склад на рівні державних секретарів та підсекретарів після призначення міністрів.

Зазначається, що Радослав Сікорський залишається у кріслі міністра закордонних справ Польщі. Міністерство сільського господарства замість Чеслава Сєкерського очолив його заступник Стефан Краєвський.

Привести нових міністрів до присяги планується у четвер. Перше засідання уряду в новому складі відбудеться у п'ятницю.

Доповнення

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах, незважаючи на суперечки та численні скарги. Рішення відкриває шлях для Навроцького до складання присяги та вступу на посаду.