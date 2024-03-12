Двое суток в горах: на Закарпатье пограничники спасли "покорителей вершин"

В горах пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда обнаружили двух мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу с Румынией. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 26-летний житель Тернопольщины и его 24-летний приятель из Ивано-Франковской области самостоятельно спланировали маршрут по онлайн картам через высокогорный участок. Одежды, еды и соответствующего снаряжения для похода в горы смельчаки не имели. Двое суток они пытались добраться до Румынии.

Проведя первую ночь под открытым небом, мужчины сильно замерзли и промокли под дождем. На утро они продолжили движение по выбранному маршруту.за 1,5 км до границы "путешественников", уставших и истощенных, обнаружил пограничный наряд. Мужчины обрадовались, что их нашли, ведь понимали, что могли погибнуть.

Горе-покорители высокогорья не ожидали, что без надлежащей подготовки преодолевать подобные маршруты настолько трудно и опасно, а расстояние, указанное на карте, показалось не таким уж и незначительным для быстрого прохождения, - говорится в сообщении.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение, напоили горячим чаем и предоставили возможность просушить одежду и обувь.

В отношении обоих мужчин составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях) "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" дело направлено в суд.

Напомним

Пограничники задержали 11 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией возле реки Тиса, спасая двух, которые прыгнули в воду.