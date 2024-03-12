Двое суток в горах: на Закарпатье пограничники спасли "покорителей вершин"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  122538 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114178 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114272 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

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11 марта 2024, 08:58  •  105292 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189048 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

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8 марта 2024, 12:31  •  177780 просмотра

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Из-за блокады польской границы протестующими украинские компании понесли значительные убытки в размере не менее 24,8 млн евро, увеличение транспортных расходов и падение заказов в среднем на 25%.

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За неделю около 60 случаев: спикер Таврического направления заявил, что враг продолжает сброс с дронов боеприпасов с химическим веществом

На крышу торгового центра белгорода "упал" дрон, территория оцеплена

Беспилотник упал на крышу торгового центра в российском белгороде, повредив легковой автомобиль и заставив власти оцепить район.

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На оккупированной части Запорожья резко выросли цены из-за оккупантов - Центр нацсопротивления

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Столичные прокуроры пришли с обысками в КП "Плесо": что известно

По решению суда Подольская районная прокуратура Киева проводит обыски в коммунальном предприятии "Плесо" с целью выявления и фиксации информации, связанной с его деятельностью, а также отыскания оригиналов документов документооборота.

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