10 июля российские войска убили двух жителей Донецкой области, еще один человек получил ранения. Под вражеский огонь попали 12 населенных пунктов Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Правоохранители зафиксировали 2595 вражеских ударов по региону.

Есть попадания в 12 населенных пунктах: городах Курахово, Мирноград, Селидово, Торецк, поселках Острое, Новоэкономичное, Нью-Йорк, селах Берестки, Дальнее, Новоочеретоватое, Озерное, Трудовое.

Повреждены 19 гражданских объектов - 16 жилых домов, кинотеатр, автомобили.

На Торецк оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-250" - убили гражданское лицо, разрушили 2 многоквартирных дома.

В результате российского обстрела Новоэкономичного один человек погиб и один получил травмы. Повреждены 9 частных домов и авто.

На Харьковщине в результате российского обстрела погибла женщина