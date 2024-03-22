Две ракеты "Искандер" и 17 С-300 россияне выпустили по Харькову и области утром - полиция

Две ракеты "Искандер-М" и 17 С-300 выпустили российские войска по Харькову и области сегодня утром, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в пятницу, пишет УНН.

Две ракеты Искандер-М и семнадцать - ЗРК С-300 выпустил враг по объектам энергетики в Харькове и области - написал Болвинов в Facebook.

По его словам, следователи, криминалисты и взрывотехники работают на местах с самого утра, "благодаря собранным обломкам удалось быстро установить тип вооружения". "Работа продолжается, фиксируем военные преступления рф", - указал он.

рф осуществила крупнейшую одновременную ракетную атаку на энергообъекты Харьковской области: прокуратура показала последствия

Дополнительно

Директор Киевского научного института судебных экспертиз Александр Рувин ранее отмечал, что ракеты производства КНДР, которые рф применяла во время ударов по Украине, в том числе и по Харькову, практически идентичны российским ракетам "Искандер-М".

"Можем подтвердить несколько случаев использования рф северокорейских ракет. 14 февраля россия ударила по Украине по меньшей мере шестью такими ракетами.

Северокорейские баллистические ракеты KN-23 имеют свою специфику и особенности, в частности летят быстрее российских. Но в целом они почти такие же, как "Искандер-М".

Часть такой северокорейской ракеты мы нашли после атаки на Киев 2 января на Мокрой улице (бывшая Кудряшова) в Соломенском районе, где пострадала девятиэтажка и погибли четыре человека", - отметил Рувин.