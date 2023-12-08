Два человека стали жертвами ночных и утренних ударов рф, 7 ранены - МВД
Киев • УНН
Российские войска атаковали Украину, в результате чего 1 человек погиб в Павлограде, другие были ранены; авиаудар по Купянскому району повредил здание и убил еще одного человека.
В результате утреннего ракетного удара российских войск по территории Украины есть погибший и пострадавшие. Ночью враг нанес авиаудар по Купянщине в Харьковской области, поврежден пятиэтажный жилой дом, есть жертва. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
Детали
По словам главы МВД, "в результате утреннего ракетного удара по территории Украины есть погибший и пострадавшие":
- Днепропетровская область: враг нанес ракетный удар по Павлограду, 1 человек погиб. Еще 4 человека, по предварительным данным, пострадали.
- Киевская область: в результате падения обломков сбитых вражеских целей есть информация о повреждении частных домов в нескольких громадах области.
"Ночью оккупанты обстреляли Харьковскую и Днепропетровскую области", - отметил министр и сообщил:
- Около 01:00 ночи российские военные нанесли авиаудар по Куриловской громаде Купянского района. Поврежден пятиэтажный жилой дом. В результате атаки 1 человек погиб, еще 1 получил ранения.
- В 03:00 ночи оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. 2 человека пострадали, повреждены по меньшей мере 7 многоквартирных домов и более 20 автомобилей.
Напомним
Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, известно об одном погибшем и 4 пострадавших людях.
Российские войска возобновили удары крылатыми ракетами после 79 дней паузы, все ракеты в направлении Киева уничтожены на подлете к столице, жертв и разрушений не фиксировали.
Два человека стали жертвами ночных и утренних ударов рф, 7 ранены - МВД
Российские войска атаковали Украину, в результате чего 1 человек погиб в Павлограде, другие были ранены; авиаудар по Купянскому району повредил здание и убил еще одного человека.
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