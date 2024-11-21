ДТЭК обновил графики отключений света в Киеве и области: что изменилось
Киев • УНН
ДТЭК сообщил о добавлении новой очереди отключений электроэнергии в Киеве и области до 11:00 утра четверга. Изменения внесены по указанию Укрэнерго после отмены экстренных отключений.
Для столицы и области до 11:00 утра четверга добавили еще одну очередь отключений электроэнергии, сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает УНН.
По указанию Укрэнерго до 11:00 добавилась +1 очередь отключений. В случае изменений, будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале
Сейчас обновленные графики отключений на 21 сентября для Киева и области выглядят следующим образом:
Ранее
Сообщалось, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях по указанию Укрэнерго применяли экстренные отключения электроэнергии. Затем их отменили и перешли на почасовые.