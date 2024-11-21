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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ДТЭК обновил графики отключений света в Киеве и области: что изменилось

ДТЭК обновил графики отключений света в Киеве и области: что изменилось

Киев  •  УНН

 • 5928 просмотра

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ДТЭК сообщил о добавлении новой очереди отключений электроэнергии в Киеве и области до 11:00 утра четверга. Изменения внесены по указанию Укрэнерго после отмены экстренных отключений.

Для столицы и области до 11:00 утра четверга добавили еще одну очередь отключений электроэнергии, сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает УНН.

По указанию Укрэнерго до 11:00 добавилась +1 очередь отключений. В случае изменений, будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале

- говорится в заявлении ДТЭК. 

Сейчас обновленные графики отключений на 21 сентября для Киева и области выглядят следующим образом:

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Ранее

Сообщалось, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях по указанию Укрэнерго применяли экстренные отключения электроэнергии.  Затем их отменили и перешли на почасовые. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиевКиевская область
dneprДнепр
dtekДТЭК
ukrenerhoУкрэнерго
donetskДонецк
odessaОдесса
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