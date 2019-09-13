Второй матч за день: Свитолина проиграла в четвертьфинале соревнований WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела выйти в полуфинальный раунд турнира с призовым фондом в 1 млн долл. в китайском городе Чжэнчжоу, сообщает УНН.
Украинка уступила 49 номеру мирового рейтинга француженке Кристине Младенович в трех сетах. Матч длился 2,5 часа - 3:6, 6:4, 3:6.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теннисистка Свитолина повторила личный рекорд в рейтинге WTA
Активно выигранных мячей на счету Свитолиной составляет 26 при 20 невынужденных ошибках у представительницы Франции эти показатели составляют 59/55.
Напомним, что в первой половине дня из-за вчерашнего дождя украинка доигрывала матч с казашкой Путинцевой, где потратила также три сета.