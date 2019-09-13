Второй матч за день: Свитолина проиграла в четвертьфинале соревнований WTA

Украинка уступила 49 номеру мирового рейтинга француженке Кристине Младенович в трех сетах. Матч длился 2,5 часа - 3:6, 6:4, 3:6.

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Активно выигранных мячей на счету Свитолиной составляет 26 при 20 невынужденных ошибках у представительницы Франции эти показатели составляют 59/55.

Напомним, что в первой половине дня из-за вчерашнего дождя украинка доигрывала матч с казашкой Путинцевой, где потратила также три сета.