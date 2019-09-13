Другий матч за день: Світоліна зазнала поразки у чвертьфіналі змагань WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна не зуміла вийти до півфінального раунду турніру з призовим фондом в 1 млн дол. у китайському місті Чженчжоу, повідомляє УНН.
Українка поступилася 49 номеру світового рейтингу француженці Крістіні Младенович у трьох сетах. Матч тривав 2,5 години – 3:6, 6:4, 3:6.
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Активно виграних м'ячів на рахунку Світоліної становить 26 при 20 невимушених помилках у представниці Франції ці показники становлять 59/55.
Нагадаємо, що у першій половині дня через вчорашній дощ українка догравала матч із казашкою Путінцевою, де витратила також три сети.