Дождь, мокрый снег и туман: синоптики дали прогноз на начало недели

По Украине в ближайшие дни ожидаются небольшие и умеренные дожди, ночью - местами мокрый снег и снег, на дорогах гололедица, в западных областях туман, температура воздуха будет колебаться от 5° мороза до 12° тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в последующие двое суток, 19-20 марта, в Украине, 21 марта в южной части и центральных областях небольшие и умеренные дожди, ночью местами с мокрым снегом, ближайшей ночью в западных областях преимущественно снег.

На дорогах западных областей местами гололедица.

Ночью и утром 19 марта в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму, 20-21 марта в западных и южных областях местами туман.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 3-9° тепла, на юго-востоке страны, 21 марта в большинстве областей 6-12° тепла; в ближайшие сутки в западных областях ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

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