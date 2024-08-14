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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Достигаем стратегической цели: Зеленский рассказал о продвижении ВСУ в курской области

Достигаем стратегической цели: Зеленский рассказал о продвижении ВСУ в курской области

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 17:13  •  24278 просмотра

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Президент Украины сообщил о продвижении ВСУ в Курской области и работе с партнерами по дальнобойному оружию. Зеленский также поблагодарил военных за удары по российским аэродромам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ достигает стратегической цели в Курской области. Также президент подчеркнул, что Украина продолжает работать с партнерами по дальнобойным решениям для нашей страны. Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

За сегодня уже несколько раз докладывал Главком Сырский и по нашему фронту, и по нашей операции в курской области. Только что тоже говорили. Договорились, что из ближайших пакетов поддержки направим дополнительное оружие на донецкие направления для наших воинов - сверх того, что запланировано. Хорошие есть сегодня продвижения на курской области - стратегической цели нашей достигаем. Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства

- сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что провел разговор с чиновниками по поддержке действий военных на территории курской области.

Важно, что Украина воюет по правилам, и гуманитарные потребности, имеющиеся на той территории, должны быть обеспечены.Позитивный был сегодня доклад также руководителя Службы безопасности Украины. Хочу сейчас поблагодарить всех наших воинов СБУ, а также воинов Сил обороны Украины, ГУР и всех структур, которые привлекаются. Спасибо за точные, своевременные и результативные удары по российским аэродромам. Наши, украинские, дроны работают именно так, как нужно. Но есть вещи, которых только дронами не сделаешь. К сожалению. Нужно другое оружие - ракетное оружие. И мы продолжаем работать с нашими партнерами по дальнобойным решениям для Украины, потому что это дальновидные решения ради нашей победы. Нужно это сделать. Чем более смелые решения партнеров, тем меньше может сделать Путин. И сегодня провел соответствующее совещание с МИД, Министерством обороны, с нашим Офисом, СНБО. Подготовили алгоритм наших действий, чтобы достичь сильных решений наших партнеров. Победных решений

 - добавил Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, согласно которому на Курщине есть продвижение на 1-2 км с начала суток и уже более 100 пленных российских военных, также Глава государства поручил усилить восточное направление.

Павел Башинский

Павел Башинский

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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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donetskДонецк
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