Достигаем стратегической цели: Зеленский рассказал о продвижении ВСУ в курской области
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о продвижении ВСУ в Курской области и работе с партнерами по дальнобойному оружию. Зеленский также поблагодарил военных за удары по российским аэродромам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ достигает стратегической цели в Курской области. Также президент подчеркнул, что Украина продолжает работать с партнерами по дальнобойным решениям для нашей страны. Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
За сегодня уже несколько раз докладывал Главком Сырский и по нашему фронту, и по нашей операции в курской области. Только что тоже говорили. Договорились, что из ближайших пакетов поддержки направим дополнительное оружие на донецкие направления для наших воинов - сверх того, что запланировано. Хорошие есть сегодня продвижения на курской области - стратегической цели нашей достигаем. Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства
Также Зеленский заявил, что провел разговор с чиновниками по поддержке действий военных на территории курской области.
Важно, что Украина воюет по правилам, и гуманитарные потребности, имеющиеся на той территории, должны быть обеспечены.Позитивный был сегодня доклад также руководителя Службы безопасности Украины. Хочу сейчас поблагодарить всех наших воинов СБУ, а также воинов Сил обороны Украины, ГУР и всех структур, которые привлекаются. Спасибо за точные, своевременные и результативные удары по российским аэродромам. Наши, украинские, дроны работают именно так, как нужно. Но есть вещи, которых только дронами не сделаешь. К сожалению. Нужно другое оружие - ракетное оружие. И мы продолжаем работать с нашими партнерами по дальнобойным решениям для Украины, потому что это дальновидные решения ради нашей победы. Нужно это сделать. Чем более смелые решения партнеров, тем меньше может сделать Путин. И сегодня провел соответствующее совещание с МИД, Министерством обороны, с нашим Офисом, СНБО. Подготовили алгоритм наших действий, чтобы достичь сильных решений наших партнеров. Победных решений
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, согласно которому на Курщине есть продвижение на 1-2 км с начала суток и уже более 100 пленных российских военных, также Глава государства поручил усилить восточное направление.