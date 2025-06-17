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Донорская акция для спасения раненых: 18 июня киевляне смогут сдать кровь для ВСУ и пострадавших от обстрелов

Киев • УНН

 • 92 просмотра

18 июня в Киеве состоится донорская акция для пополнения резерва крови раненым военным и гражданским. Присоединиться к инициативе могут все желающие, заполнив анкету.

Донорская акция для спасения раненых: 18 июня киевляне смогут сдать кровь для ВСУ и пострадавших от обстрелов

18 июня на базе Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Киеве состоится донорская акция для пополнения резерва крови.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции Украины.

Как отмечают организаторы, мероприятие направлено на помощь "раненым военнослужащим Вооруженных Сил Украины и гражданским, пострадавшим в результате российских обстрелов". Акция пройдет по адресу: г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 81.

Регистрация участников начнется в 8:30 и продлится в течение всего времени забора крови

- говорится в сообщении.

Принять участие в инициативе можно, заполнив анкету по ссылке.

В министерстве напомнили: "Донорство — это не только акт благотворительности, но и реальная возможность спасти жизнь". Также подчеркнуто, что "кровь одного человека может спасти жизнь трех".

Организаторы призывают присоединяться к инициативе всех неравнодушных киевлян. 

Напомним

Ночью враг атаковал Киев 175 дронами и 16 ракетами https://unn.ua/news/vnaslidok-ataky-rf-na-kyiv-pidtverdzheno-zahybel-10-liudei-mer, одна из них попала в многоэтажку. Сейчас известно о 14 погибших, поисково-спасательная операция продолжается.  

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоКиев
Министерство юстиции Украины
Вооруженные силы Украины
Киев
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