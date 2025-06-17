Донорская акция для спасения раненых: 18 июня киевляне смогут сдать кровь для ВСУ и пострадавших от обстрелов
Киев • УНН
18 июня в Киеве состоится донорская акция для пополнения резерва крови раненым военным и гражданским. Присоединиться к инициативе могут все желающие, заполнив анкету.
18 июня на базе Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Киеве состоится донорская акция для пополнения резерва крови.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции Украины.
Как отмечают организаторы, мероприятие направлено на помощь "раненым военнослужащим Вооруженных Сил Украины и гражданским, пострадавшим в результате российских обстрелов". Акция пройдет по адресу: г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 81.
Регистрация участников начнется в 8:30 и продлится в течение всего времени забора крови
Принять участие в инициативе можно, заполнив анкету по ссылке.
В министерстве напомнили: "Донорство — это не только акт благотворительности, но и реальная возможность спасти жизнь". Также подчеркнуто, что "кровь одного человека может спасти жизнь трех".
Организаторы призывают присоединяться к инициативе всех неравнодушных киевлян.
Напомним
Ночью враг атаковал Киев 175 дронами и 16 ракетами https://unn.ua/news/vnaslidok-ataky-rf-na-kyiv-pidtverdzheno-zahybel-10-liudei-mer, одна из них попала в многоэтажку. Сейчас известно о 14 погибших, поисково-спасательная операция продолжается.