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Донорська акція для порятунку поранених: 18 червня кияни зможуть здати кров для ЗСУ та постраждалих від обстрілів

Київ • УНН

 • 94 перегляди

18 червня у Києві відбудеться донорська акція для поповнення резерву крові пораненим військовим та цивільним. Долучитися до ініціативи можуть всі охочі, заповнивши анкету.

Донорська акція для порятунку поранених: 18 червня кияни зможуть здати кров для ЗСУ та постраждалих від обстрілів

18 червня на базі Державної кримінально-виконавчої служби України у Києві відбудеться донорська акція для поповнення резерву крові.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства юстиції України.

Як зазначають організатори, захід спрямований на допомогу "пораненим військовослужбовцям Збройних Сил України та цивільним, які постраждали внаслідок російських обстрілів". Акція пройде за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81.

Реєстрація учасників розпочнеться о 8:30 і триватиме протягом усього часу забору крові

- йдеться в повідомленні.

Взяти участь у ініціативі можна, заповнивши анкету за посиланням.

У міністерстві нагадали: "Донорство — це не лише акт доброчинності, а й реальна можливість врятувати життя". Також підкреслено, що "кров однієї людини може врятувати життя трьох".

Організатори закликають долучатися до ініціативи усіх небайдужих киян. 

Нагадаємо

Вночі ворог атакував Київ 175 дронами та 16 ракетами https://unn.ua/news/vnaslidok-ataky-rf-na-kyiv-pidtverdzheno-zahybel-10-liudei-mer, одна з них влучила в багатоповерхівку. Наразі відомо про 14 загиблих, пошуково-рятувальна операція триває.  

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоКиїв
Міністерство юстиції України
Збройні сили України
Kyiv
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