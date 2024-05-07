Донетчина: рф сбросила "УМПБ Д-30СМ" по Константиновке и попала в здание полиции в Торецке

российские войска за прошедшие сутки 1 879 раз обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего повреждены, в частности жилые дома, учебное заведение, и админздание полиции. Враг бил из авиации и артиллерии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Враг открывал огонь по 11 населенным пунктам Донетчины: городах Константиновка, Курахово, Торецк, Часов Яр, поселках Великая Новоселка, Кураховка, Петровка, Ямполь, селах Калиновое, Малиновка, Старая Николаевка.

В результате атак рф за сутки повреждены 12 гражданских объектов - 8 жилых домов, учебное заведение, админздание полиции, котельная и автомобиль.

Авиаудар бомбой "УМПБ Д-30СМ" российские войска нанесли по Константиновке. Четверо жителей получили ранения. Разрушениям подверглись 3 многоквартирных дома, учебное заведение, котельная, автомобиль.

По поселку Петровка враг ударил из артиллерии. Погиб человек.



Авиаудар оккупанты нанесли по Торецку - попали в админздание полиции.



В результате артиллерийских обстрелов поврежден частный дом в Часовом Яру, Большой Новоселке и два дома в Калиновом.



На Донетчине из-за обстрелов рф погиб еще один житель и четверо ранены