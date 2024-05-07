Донеччина: рф скинула "УМПБ Д-30СМ" по Костянтинівці та поцілила в будівлю поліції у Торецьку
Київ • УНН
У Донецькій області російські війська здійснили 1 879 обстрілів 11 населених пунктів, пошкодивши житлові будинки, навчальний заклад та будівлю поліції в Торецьку, а також скинули бомбу "УМПБ Д-30СМ" на Костянтинівку.
російські війська минулої доби 1 879 разів обстріляли 11 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого пошкоджені, зокрема житлові будинки, заклад освіти, та адмінбудівля поліції. Ворог гатив з авіації та артилерії. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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Ворог відкривав вогонь по 11 населених пунктах Донеччини: містах Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, селищах Велика Новосілка, Курахівка, Петрівка, Ямпіль, селах Калинове, Малинівка, Стара Миколаївка.
Внаслідок атак рф за добу пошкоджено 12 цивільних об’єктів – 8 житлових будинків, заклад освіти, адмінбудівля поліції, котельня та автомобіль.
- Авіаудар бомбою «УМПБ Д-30СМ» російські війська завдали по Костянтинівці. Четверо мешканців отримали поранення. Руйнувань зазнали 3 багатоквартирних будинки, заклад освіти, котельня, автомобіль.
- По селищу Петрівка ворог вдарив з артилерії. Загинула людина.
- Авіаудар окупанти завдали по Торецьку – влучили в адмінбудівлю поліції.
- Внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено приватний будинок в Часовому Яру, Великій Новосілці та дві оселі в Калиновому.
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