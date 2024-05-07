Донеччина: рф скинула "УМПБ Д-30СМ" по Костянтинівці та поцілила в будівлю поліції у Торецьку

ukenru
10:47 • 32059 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 52052 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 50938 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 64887 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 79146 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115325 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138368 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140201 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 248196 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171338 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.2 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 43216 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 26883 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 46229 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 34362 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 15060 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 248193 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 366404 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 381094 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 296156 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368925 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 3828 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 4237 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62867 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79293 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90460 перегляди
Актуальне
Донеччина: рф скинула "УМПБ Д-30СМ" по Костянтинівці та поцілила в будівлю поліції у Торецьку

Донеччина: рф скинула "УМПБ Д-30СМ" по Костянтинівці та поцілила в будівлю поліції у Торецьку

Київ • УНН

 • 33140 перегляди

У Донецькій області російські війська здійснили 1 879 обстрілів 11 населених пунктів, пошкодивши житлові будинки, навчальний заклад та будівлю поліції в Торецьку, а також скинули бомбу "УМПБ Д-30СМ" на Костянтинівку.

російські війська минулої доби 1 879 разів обстріляли 11 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого пошкоджені, зокрема житлові будинки, заклад освіти, та адмінбудівля поліції. Ворог гатив з авіації та артилерії. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Деталі 

Ворог відкривав вогонь по 11 населених пунктах Донеччини: містах Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, селищах  Велика Новосілка, Курахівка, Петрівка, Ямпіль, селах Калинове, Малинівка, Стара Миколаївка.

Внаслідок атак рф за добу пошкоджено 12 цивільних об’єктів – 8 житлових будинків, заклад освіти, адмінбудівля поліції, котельня та автомобіль.

  • Авіаудар бомбою «УМПБ Д-30СМ» російські війська завдали по Костянтинівці. Четверо мешканців отримали поранення. Руйнувань зазнали 3 багатоквартирних будинки, заклад освіти, котельня, автомобіль.
  • По селищу Петрівка ворог вдарив з артилерії. Загинула людина. 
  • Авіаудар окупанти завдали по Торецьку – влучили в адмінбудівлю поліції.
  • Внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено приватний будинок в Часовому Яру, Великій Новосілці та дві оселі в Калиновому.

На Донеччині через обстріли рф загинув ще один житель та четверо поранені07.05.24, 08:50 • 21589 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
toretskТорецьк
chasiv-yarЧасів Яр
kurakhoveКурахове
kostiantynivkaКостянтинівка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09