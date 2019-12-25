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Дизайнер Елизаветы II рассказала, как выбирает королеве рождественские наряды

Дизайнер Елизаветы II рассказала, как выбирает королеве рождественские наряды

Киев  •  УНН

 • 15095 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Королева Великобритании Елизавета II на Рождество не повторяется в выборе цвета нарядов последние несколько лет, а это значит, что в этом году она не наденет серый и оранжевый. Об этом рассказала личный дизайнер гардероба королевы Анжела Келли в биографической книге The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (“Обратная сторона медали: королева, портниха и гардероб”), передает УНН со ссылкой на газету Daily Express.

Так, дизайнер отмечает, что подготовка “к идеальному новогоднему наряду” начинается за несколько недель до праздника. В этот период надо отсмотреть все, что королева надевала в рождественский период в течении нескольких лет.

“Рождество — это особенное время года: каждый надевает лучшую одежду, и, конечно, Елизавета II в этом отношении не исключение, — отмечает она. — СМИ полны фотоснимков с монархом, которые расходятся по всему миру, и я очень внимательно отношусь к дизайну одежды Ее Величества”.

“Я начинаю заниматься этим заблаговременно — месяца за два до выхода королевы”, — уточняет Келли.

Наряд королевы, по ее словам, должен “отражать праздничное настроение, чтобы доброжелатели могли ее сразу же увидеть”.

Поскольку дизайнер обычно исключает цвета, которые королева уже носила в предыдущие два года на Рождество, королевские поклонники вряд ли увидят ее в оранжевом наряде или сером с розовым.

Также следить за внешним видом королевы на Рождество Келли помогает дизайнер Стюарт Парвин.

Королева в преддверии Рождества (25 декабря) вместе со своим супругом герцогом Эдинбургским Филипом ежегодно уезжает в Сандрингем, где также собираются другие представители королевской семьи Виндзоров. Елизавета II всегда старается посещать рождественскую и новогодние службы в церкви Святой Марии Магдалины.

Отметим, что в этом году супруг королевы отсутствовал на службе, 24 декабря его выписали из больницы в Лондоне, куда герцог был госпитализирован за три дня до этого.

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