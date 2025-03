Дизайнер Елизаветы II рассказала, как выбирает королеве рождественские наряды

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Королева Великобритании Елизавета II на Рождество не повторяется в выборе цвета нарядов последние несколько лет, а это значит, что в этом году она не наденет серый и оранжевый. Об этом рассказала личный дизайнер гардероба королевы Анжела Келли в биографической книге The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (“Обратная сторона медали: королева, портниха и гардероб”), передает УНН со ссылкой на газету Daily Express.