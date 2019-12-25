Дизайнер Єлизавети II розповіла, як обирає королеві різдвяні вбрання
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II на Різдво не повторюється в виборі кольору нарядів останні кілька років, а це означає, що в цьому році вона не одягне сірий і помаранчевий. Про це розповіла особистий дизайнер гардероба королеви Анжела Келлі в біографічній книзі The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (“Зворотний бік медалі: королева, кравчиня і гардероб”), передає УНН з посиланням на газету Daily Express.
Так, дизайнер зазначає, що підготовка “до ідеального новорічного вбрання” починається за кілька тижнів до свята. У цей період треба проглянути все, що королева одягала в різдвяний період протягом декількох років.
“Різдво — це особливий час року: кожен одягає найкращий одяг, і, звичайно, Єлизавета II в цьому відношенні не виключення, — зазначає вона. — ЗМІ переповнені фотознімків з монархом, які розходяться по всьому світу, і я дуже уважно ставлюся до дизайну одягу Її Величності”.
“Я починаю займатися цим завчасно — місяці за два до виходу королеви”, — уточнює Келлі.
Наряд королеви, за її словами, має “відображати святковий настрій, щоб доброзичливці могли її відразу ж побачити”.
Оскільки дизайнер зазвичай виключає кольори, які королева вже носила в попередні два роки на Різдво, королівські шанувальники навряд чи побачать її в помаранчевому вбранні або сірому з рожевим.
Також стежити за зовнішнім виглядом королеви на Різдво Келлі допомагає дизайнер Стюарт Парвін.
Королева напередодні Різдва (25 грудня) разом зі своїм чоловіком герцогом Единбурзьким Філіпом щорічно виїжджає в Сандрінгем, де також збираються інші представники королівської сім’ї Віндзорів. Єлизавета II завжди намагається відвідувати різдвяну і новорічні служби в церкві Святої Марії Магдалини.
Відзначимо, що в цьому році чоловік королеви був відсутній на службі, 24 грудня його виписали з лікарні в Лондоні, куди герцог був госпіталізований за три дні до цього.