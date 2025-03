Дизайнер Єлизавети II розповіла, як обирає королеві різдвяні вбрання

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II на Різдво не повторюється в виборі кольору нарядів останні кілька років, а це означає, що в цьому році вона не одягне сірий і помаранчевий. Про це розповіла особистий дизайнер гардероба королеви Анжела Келлі в біографічній книзі The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (“Зворотний бік медалі: королева, кравчиня і гардероб”), передає УНН з посиланням на газету Daily Express.