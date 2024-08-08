Диалог с бизнесом об источниках наполнения бюджета продолжается: в Минфине заговорили о налогообложении импортных авто

В Министерстве финансов Украины провели ряд встреч с представителями бизнеса, чтобы найти компромисс, который позволит сформировать источники для финансирования дополнительных потребностей сектора безопасности и обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минфин.

Детали

На этой неделе состоялись встречи с представителями Федерации работодателей Украины, Торгово-промышленной палаты Украины, Союза украинских предпринимателей, автомобильной отрасли и мобильных операторов при участии представителей Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Бюджет України має нестачу у 500 млрд гривень, особливий дефіцит коштів для армії – Мінфін

Представители ассоциаций из разных отраслей экономики понимают важность и необходимость оперативного поиска ресурсов для обеспечения дополнительных потребностей сектора безопасности и обороны. Сейчас обсуждаются технические детали по поиску оптимального дизайна налоговых изменений, с учетом позиции различных отраслей.

В частности, во время встречи с представителями автомобильной отрасли затронут вопрос об администрировании внутреннего рынка автомобилей.

Говорим о налогообложении новых и подержанных импортных автомобилей и исключениях для вторичного рынка. Покупка нового импортного авто в военный период не является базовой потребностью. Если есть потребность в транспорте, можно приобрести подержанное авто на вторичном рынке. Именно поэтому, облагая военным сбором именно новые импортные автомобили, можем обеспечить военный бюджет и стимулировать внутренний рынок производства и ремонта автомобилей - отметила заместитель министра финансов Светлана Воробей.

В ведомстве отмечают, что военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований. Все возможности оперативно обеспечить дополнительные потребности военного госбюджета без пересмотра налогов уже исчерпаны.

Змусить бізнес йти в тінь. Чим небезпечна урядова ініціатива підвищення податків

Поэтому Минфин предложил ряд мер для обеспечения дополнительной потребности Сил обороны в размере 500 млрд грн в 2024 году.

В министерстве подчеркивают, что три четверти от указанной суммы предложено обеспечить в результате мер, которые не касаются повышения налогов.

И только одну четверть - за счет пересмотра военного сбора, ставок акцизов и других налоговых платежей, которые должны обеспечить поступления в госбюджет в размере 138,7 млрд грн до конца 2024 года и 340 млрд грн в 2025 году - отметили в Минфине.

Также там отметили, что все изменения, предложенные в правительственной редакции проекта Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения", будут отменены после прекращения военного положения.

Напомним

Заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий заявил, что бюджетный дефицит Украины в этом году может превысить 20%. Впрочем, Киев надеется покрыть эти расходы благодаря регулярной финансовой поддержке и высокой ликвидности банков, а также дополнительным ресурсам внутреннего рынка.