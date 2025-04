День "Звездных войн" отмечают в мире, франшизе 40 лет

Праздник отмечается именно четвертого мая, потому что музыка, которая звучит в "Звездных войнах" с фразой "Да прибудет с тобой сила" ( "May the Force be with you") по-английски напоминает фразу "May the fourth be with you" ( "Мы будем с тобой четвертого мая").

Так, одно из праздничных мероприятий состоялось в Тайбэе, в центре которого собрались десятки фанатов в костюмах любимых героев.

Отмечают, что сегодня поклонники саги из разных стран отмечают День "Звездных войн" костюмированными вечеринками, киномарафоном и другими тематическими мероприятиями.

В этом году празднование особое, поскольку франшизе исполняется 40 лет. Кроме того, фанаты продолжают скучать по актрисе Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею Органа. Она умерла в конце 2016 года.

Кроме того, день "Звездных войн" стал настолько популярным, что пятое мая, в шутку стали называть "Месть Пятого» (англ. Revenge of the Fifth) - в честь III эпизода саги, носит название "Месть ситхов" (англ. Revenge of the Sith). В этот день фанаты саги переходят на темную сторону Силы и чествуют Владыку ситхов и других анти-героев из вселенной "Звездных войн". Также существует интерпретация, согласно которой День реванша празднуется 6 мая и называется "Днем реванша Шестого» (англ. Revenge of the Sixth), так как английское слово Sith похоже как на fifth ( «пятый»), так и на sixth ( " шестой »).

Как сообщал УНН, девятый эпизод "Звездных войн" выйдет в мае 2019 года.