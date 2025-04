День "Зоряних війн" відзначають у світі, франшизі 40 років

Свято відзначається саме четвертого травня, тому що музика, що лунає в “Зоряних війнах” із фразою “Хай прибуде з тобою Сила” (“May the Force be with you”) по-англійськи нагадує фразу “May the fourth be with you” (“Ми будемо з тобою четвертого травня”).

Так, одне зі святкових заходів відбулося в Тайбеї, в центрі якого зібралися десятки фанатів в костюмах улюблених героїв.

Зазначають, що сьогодні шанувальники саги з різних країн відзначають День “Зоряних воєн” костюмованими вечірками, кіномарафонами і іншими тематичними заходами.

Цього року святкування особливе, оскільки франшизі виповнюється 40 років. Крім того, фанати продовжують сумувати за актрисі Кері Фішер, що зіграла принцесу Лею Органу. Вона померла в кінці 2016 року.

Крім того, день “Зоряних воєн” став настільки популярним, що п’яте травня, в жарт стали називати “Помста П’ятого” (англ. Revenge of the Fifth) — на честь III епізоду саги, що носить назву “Помста ситхів” (англ. Revenge of the Sith). У цей день фанати саги переходять на темну сторону Сили і вшановують Владику ситхів і інших анти-героїв з всесвіту “Зоряних воєн”. Також існує інтерпретація, за якою День реваншу святкується 6 травня і називається “Днем реваншу Шостого” (англ. Revenge of the Sixth), так як англійське слово Sith схоже як на fifth (“п’ятий”), так і на sixth (“шостий”).

Як повідомляв УНН, дев’ятий епізод “Зоряних війн” вийде в травні 2019 року.