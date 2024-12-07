День украинского платка: как традиционный головной убор стал мировым флешмобом
Киев • УНН
7 декабря в Украине отмечают День украинского платка, начатый в 2019 году. Праздник стал международным флешмобом и установил национальный рекорд по количеству женщин в традиционных платках.
Ежегодно 7 декабря в Украине отмечается День украинского платка - праздник, который стал символом возрождения украинских традиций и чествования национальной культуры. Также, этот день - возможность напомнить миру о богатстве украинской культуры, пишет УНН.
Положили начало празднику в 2019 году винницкие активисты, чтобы объединить всех женщин и сохранить древние украинские традиции.
Платок в древние времена был обязательным головным убором, который женатые женщины носили круглый год. Причем они были разными, повседневными, праздничными, большими, малыми, под каждое время года. Однако, это не только элемент одежды, а настоящий оберег, который веками сопровождал женщин и издавна был символом женской красоты, мудрости и материнской любви. Ее дарили на праздники, хранили как семейную реликвию, часто использовали как свадебный атрибут.
В Украине существует с десяток разнообразных способов завязывания платка. Все зависит от региона, но самый распространенный метод - завязать один край.
Праздник начали относительно недавно, однако уже есть определенные традиции в этот день. Так, например, проводятся различные мастер-классы по связыванию платка. Также, многие участвуют в фотофлешмобе "сделай фото с платком" посвященном этому дню. Что важно, праздник, отмечают и за пределами Украины. В 2019 День украинского платка отметили в Испании, Канаде, США, Казахстане, Иордании, Латвии, Индии и Португалии. в этот год было опубликовано более миллиона фотографий с традиционным головным убором. А в 2020 году был установлен национальный рекорд — наибольшее количество женщин в украинских платках.
Напомним
Украинское кобзарство официально признано Всемирным нематериальным культурным наследием человечества.