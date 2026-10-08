Дело "Форрест Гамп" — Мудра уже вышла из СИЗО
Киев • УНН
За Ирину Мудру внесли 20 млн гривен залога по делу «Форрест Гамп». После поступления средств на счёт суда её освободили из СИЗО.
Бывшая заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая уже вышла из СИЗО после внесения за неё залога по делу «Форрест Гамп». Об этом сообщает юридическая компания «Миллер», передаёт УНН.
Сегодня залог поступил на счёт суда, и Ирина вышла из СИЗО
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Как сообщал УНН, за бывшую заместительницу руководителя Офиса Президента Ирину Мудрую внесли залог в размере 20 млн гривен по делу «Форрест Гамп».
Напомним
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео с более полными аудиозаписями и подробностями дела в рамках спецоперации под названием «Форрест Гамп» по разоблачению преступной организации, среди фигурантов дела — действующие и бывшие народные депутаты и высокопоставленные должностные лица ОП.
НАБУ и САП 19 августа сообщили о подозрении участникам преступной организации после внесения в июне залога за одного из фигурантов дела «Мидас», которые подозреваются в том, что организовали и обеспечили внесение залога за счёт средств, полученных преступным путём.
19 августа Ирину Мудрую уволили с должности заместительницы руководителя Офиса Президента.
25 августа ВАКС избрал Ирине Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 20 млн гривен по делу «Форрест Гамп». Обвинение просило 150 млн гривен.
Сама Мудрая заявляла, что попытается собрать 20 миллионов гривен для внесения залога. Часть суммы могут предоставить её знакомые и друзья.