Справа “Форест Гамп” - Мудра вже вийшла з СІЗО
Київ • УНН
За Ірину Мудру внесли 20 млн гривень застави у справі "Форест Гамп". Після надходження коштів на рахунок суду її звільнили із СІЗО.
Колишня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра вже вийшла з СІЗО після внесеної за неї застави у справі "Форест Гамп". Про це повідомляє юркомпанія Міллер, передає УНН.
Сьогодні застава на рахунку суду, і Ірина вийшла з СІЗО
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Як повідомляв УНН, за колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру внесли заставу у розмірі 20 млн гривень у справі "Форест Гамп".
Нагадаємо
Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео з повнішими аудіозаписами і деталями справи у межах спецоперації під назвою "Форест Гамп" з викриття злочинної організації, серед фігурантів у справі чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП.
НАБУ і САП 19 серпня повідомили про підозру учасникам злочинної організації, після застави у червні за одного із фігурантів справи "Мідас", які підозрюються у тому, що організували та забезпечували внесення застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.
19 серпня Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу Президента.
25 серпня ВАКС обрав Ірині Мудрій арешт із альтернативою застави 20 млн гривень у справі "Форест Гамп". Обвинувачення просило 150 млн гривень.
Сама Мудра заявляла, що спробує зібрати 20 мільйонів гривень для внесення застави. Частину суми можуть надати її знайомі та друзі.