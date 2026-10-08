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Справа “Форест Гамп” - Мудра вже вийшла з СІЗО

Київ • УНН

 • 2158 перегляди

За Ірину Мудру внесли 20 млн гривень застави у справі "Форест Гамп". Після надходження коштів на рахунок суду її звільнили із СІЗО.

Справа “Форест Гамп” - Мудра вже вийшла з СІЗО
Фото: Fb-сторінка Ірини Мудрої

Колишня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра вже вийшла з СІЗО після внесеної за неї застави у справі "Форест Гамп". Про це повідомляє юркомпанія Міллер, передає УНН

Сьогодні застава на рахунку суду, і Ірина вийшла з СІЗО 

- йдеться у повідомленні. 

Доповнення

Як повідомляв УНН, за колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру внесли заставу у розмірі 20 млн гривень у справі "Форест Гамп".

Нагадаємо 

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео з повнішими аудіозаписами і деталями справи у межах спецоперації під назвою "Форест Гамп" з викриття злочинної організації, серед фігурантів у справі чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП. 

НАБУ і САП 19 серпня повідомили про підозру учасникам злочинної організації, після застави у червні за одного із фігурантів справи "Мідас", які підозрюються у тому, що організували та забезпечували внесення застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

19 серпня Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу Президента.  

25 серпня ВАКС обрав Ірині Мудрій арешт із альтернативою застави 20 млн гривень у справі "Форест Гамп". Обвинувачення просило 150 млн гривень.

Сама Мудра заявляла, що спробує зібрати 20 мільйонів гривень для внесення застави. Частину суми можуть надати її знайомі та друзі. 

Павло Башинський

ПолітикаКримінал
Ірина Мудра
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України