"Дефицит решимости": у Зеленского сделали жесткое заявление о политике ЕС

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Советник ОП заявил, что ЕС нужно лишь 0,2% ВВП для преодоления разрыва в военных расходах с рф.

ВВП Европы в 10 раз превосходит российский, и это преимущество могло бы стать главным аргументом в противостоянии агрессии. Реализовать его мешает дефицит решимости, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает УНН.

Детали

В то же время, по его словам, сейчас заметны существенные изменения в политических и безопасностных настроениях Европы.

рф тратит на войну на 30% больше, чем все союзники Украины вместе взятые. Однако разрыв в расходах только на вид значительный. На самом деле его можно преодолеть, выделив лишь 0,2% европейского ВВП. Речь идет о 40 миллиардах долларов в год. Во время финансового кризиса 2008 года Европа выделяла столько на стабилизацию экономики - ежемесячно,

- подчеркнул политик.

Он отметил, что если сегодня не инвестировать в победу Украины, завтра европейцам придется тратить на порядки больше, чтобы вооружиться и увеличить численность своих армий.

Очевидно, вопрос не в деньгах, эти деньги есть. Главный вопрос - когда инстинкт самосохранения в Европе не только проснется в полном объеме, но и трансформируется в жесткие логистические решения,

- резюмировал Подоляк.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала масштабный пакет военной помощи Украине от ЕС. По ее словам, размер помощи может достичь 700 млрд евро, подобно фонду времен коронакризиса.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
mykhailo-podoliakМихаил Подоляк
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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