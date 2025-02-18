"Дефіцит рішучості": у Зеленського зробили жорстку заяву щодо політики ЄС

ВВП Європи у 10 разів переважає російський, і ця перевага могла б стати головним аргументом у протистоянні агресії. Реалізувати її заважає дефіцит рішучості, заявив радник керіваника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє УНН.

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Водночас, за його словами, нині помітні суттєві зміни в політичних і безпекових настроях Європи.

рф витрачає на війну на 30% більше, ніж усі союзники України разом. Однак розрив у витратах лише на вигляд значний. Насправді його можна подолати, виділивши лише 0,2% європейського ВВП. Йдеться про 40 мільярдів доларів на рік. Під час фінансової кризи 2008 року Європа виділяла стільки на стабілізацію економіки – щомісяця, - підкреслив політик.

Він зазначив, що якщо сьогодні не інвестувати в перемогу України, завтра європейцям доведеться витрачати на порядки більше, щоб озброїтися та збільшити чисельність своїх армій.

Очевидно, питання не в грошах, ці гроші є. Головне питання – коли інстинкт самозбереження в Європі не лише прокинеться в повному обсязі, а й трансформується в жорсткі логістичні рішення, - резюмував Подоляк.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала масштабний пакет військової допомоги Україні від ЄС. За її словами, розмір допомоги може сягнути 700 млрд євро, подібно до фонду часів коронакризи.