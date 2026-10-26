Что отмечают 26 октября в Украине и мире

26 октября в мире отмечают Международный день интерсексности и Всемирный день амилоидоза. В церковном календаре по новому стилю чтят святого священномученика Дмитрия Мироточца, а по старому стилю вспоминают святых мучеников Карпа, Папилы и Агафоники, пишет УНН.

День осведомлённости об интерсекс-людях (Intersex Awareness Day)

Глобальная правозащитная дата, учреждённая в 1996 году в честь первой публичной демонстрации интерсекс-активистов во время конференции Американской академии педиатрии в Бостоне.

Мероприятие призвано привлечь внимание общества и правозащитных институтов к правам интерсекс-людей — лиц, родившихся с половыми признаками, которые не соответствуют типовому определению мужского или женского тела. День призывает прекратить неконсенсусные косметические и хирургические операции на младенцах, обеспечить медицинскую этику и гарантировать полную социально-правовую защиту.

Всемирный день амилоидоза (World Amyloidosis Day)

Масштабная дата, учреждённая Международным альянсом амилоидоза. Мероприятие посвящено повышению осведомлённости о редком и трудно диагностируемом системном заболевании, при котором в органах и тканях накапливается аномальный белок амилоид, что приводит к нарушению работы сердца, почек, печени и нервной системы.

Мероприятие подчёркивает важность ранней мультидисциплинарной диагностики и расширения доступа пациентов к инновационной терапии.

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День «Назад в будущее» (Back to the Future Day)

Популярный неофициальный праздник кинокультуры, посвящённый культовой фантастической трилогии режиссёра Роберта Земекиса. Дата выбрана в честь момента из второй части фильма, когда главные герои Марти Макфлай и доктор Эмметт Браун на машине времени DeLorean перемещаются в будущее — именно 26 октября.

День сопровождается киномарафонами, тематическими фестивалями и встречами поклонников научной фантастики по всему миру.

Всемирный день тыквы (World Pumpkin Day)

Гастрономический и осенний неофициальный праздник, получивший международную популярность накануне Хэллоуина.

Мероприятие подчёркивает пищевую ценность тыквы как источника витаминов, бета-каротина и микроэлементов, популяризирует кулинарное разнообразие блюд из тыквы (от супов и пирогов до напитков), а также отмечает вклад фермерских хозяйств в выращивание этой сельскохозяйственной культуры.

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По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого великомученика Димитрия Солунского — одного из наиболее почитаемых христианских святых, военачальника и покровителя города Салоники.

Во времена императора Максимиана Галерия Димитрий открыто проповедовал христианство и способствовал обращению многих горожан, за что был заключён в тюрьму и пронзён копьями в 306 году. Позже над его могилой возвели базилику, а мощи святого источали целебное и благоуханное миро.

В украинской народной и казацкой традиции праздник известен как Дмитриев день, символизирующий завершение осеннего хозяйственного цикла.

По старому календарю верующие чтят память святых мучеников Карпа, епископа Фиатирского, диакона Папилы, Агафоники и Фавста, пострадавших за веру во времена преследований христиан при императоре Деции, отказавшихся принести жертвы языческим идолам и перенёсших жестокие пытки в Фиатирах.

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