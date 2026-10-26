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Що святкують 26 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 6 перегляди

26 жовтня у світі відзначають День обізнаності про інтерсекс-людей та День амілоїдозу. Також вшановують святого Димитрія Солунського.

Що святкують 26 жовтня в Україні та світі

26 жовтня у світі відзначають Міжнародний день інтерсексності та Всесвітній день амілоїдозу. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого священомученика Дмитра Мироточця, а за старим стилем згадують святих мучеників Карпа, Папіли й Агатоніки, пише УНН.

День обізнаності про інтерсекс-людей (Intersex Awareness Day)

Глобальна правозахисна дата, започаткована у 1996 році на честь першої публічної демонстрації інтерсекс-активістів під час проведення конференції Американської академії педіатрії в Бостоні.

Подія покликана привернути увагу суспільства та правозахисних інституцій до прав інтерсекс-людей - осіб, народжених із статевими ознаками, які не відповідають типовому визначенню чоловічого чи жіночого тіла. День закликає припинити неконсенсусні косметичні та хірургічні операції на немовлятах, забезпечити медичну етику й гарантувати повний соціально-правовий захист.

Всесвітній день амілоїдозу (World Amyloidosis Day)

Масштабна дата, започаткована Міжнародним альянсом амілоїдозу. Подія присвячена підвищенню обізнаності про рідкісне та важкодіагностоване системне захворювання, при якому в органах і тканинах накопичується аномальний білок амілоїд, що призводить до порушення роботи серця, нирок, печінки та нервової системи.

Захід наголошує на важливості ранньої мультидисциплінарної діагностики та розширенні доступу пацієнтів до інноваційної терапії.

Дослідники вперше з безпрецедентною точністю прослідкували утворення амілоїдів, пов'язаних із хворобою Альцгеймера04.11.24, 12:22 • 19121 перегляд

День "Повернення в майбутнє" (Back to the Future Day)

Популярне неофіційне свято кінокультури, присвячене культовій фантастичній трилогії режисера Роберта Земекіса. Дата обрана на честь моменту з другої частини фільму, коли головні герої Марті Макфлай та доктор Емметт Браун на машині часу DeLorean переміщуються у майбутнє - саме 26 жовтня.

День супроводжується кіномарафонами, тематичними фестивалями та зустрічами фанатів наукової фантастики по всьому світу.

Всесвітній день гарбуза (World Pumpkin Day)

Гастрономічне та осіннє неофіційне свято, яке набуло міжнародної популярності напередодні Геловіну.

Подія підкреслює поживну цінність гарбуза як джерела вітамінів, бета-каротину та мікроелементів, популяризує кулінарне різноманіття страв із гарбуза (від супів та пирогів до напоїв), а також відзначає внесок фермерських господарств у вирощування цієї сільськогосподарської культури.

Арнольд Шварценеггер позмагався із сином у вирізанні гарбузів до Гелловіну24.10.26, 13:41 • 45379 переглядiв

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого великомученика Димитрія Солунського - одного з найшанованіших християнських святих, воєначальника й патрона міста Салоніки.

За часів імператора Максиміана Галерія Димитрій відкрито проповідував християнство й сприяв наверненню багатьох містян, за що був ув'язнений і пробитий списами у 306 році. Згодом над його могилою звели базиліку, а мощі святого виточували цілюще та запашне миро.

В українській народній та козацькій традиції свято відоме як Дмитрів день, що символізує завершення осіннього господарського циклу.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Карпа, єпископа Фіатирського, диякона Папіли, Агатоніки та Фавста, які постраждали за віру у часи переслідувань християн за імператора Деція, відмовившись скласти жертви язичницьким ідолам і перенісши жорстокі катування у Фіатирах.

"Немає нічого святого": росіяни вдарили по церкві на Хмельниччині - ОВА20.10.26, 01:44 • 9708 переглядiв

Олександра Месенко

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