Чийгоз рассказал, что учит украинский язык

"Да, и сегодня тоже будет урок", - отметил Чийгоз.

Геращенко добавила, что после тюрьмы в оккупации и несмотря на серьезную загрузку в ВР, у Чийгоза ежедневно есть урок украинского языка, и он просит коллег общаться с ним на украинском и помогать.

Ранее Чийгоз заявил, что Зеленский должен разъяснить Западу интересы Украины.

Добавим, Ахтем Чийгоз был возвращен из российской тюрьмы в октябре 2017 года.