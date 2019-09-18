Чийгоз рассказал, что учит украинский язык
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Народный депутат, заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз ежедневно берет уроки украинского языка. Об этом рассказала нардеп Ирина Геращенко в совместном с ним видео, которое выложила на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
"Да, и сегодня тоже будет урок", - отметил Чийгоз.
Геращенко добавила, что после тюрьмы в оккупации и несмотря на серьезную загрузку в ВР, у Чийгоза ежедневно есть урок украинского языка, и он просит коллег общаться с ним на украинском и помогать.
Ранее Чийгоз заявил, что Зеленский должен разъяснить Западу интересы Украины.
Добавим, Ахтем Чийгоз был возвращен из российской тюрьмы в октябре 2017 года.