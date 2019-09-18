Чийгоз розповів, що вчить українську мову
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Народний депутат, заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз щодня займається українською мовою. Про це розповіла нардеп Ірина Геращенко у спільному з ним відео, яке виклала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
"Так, і сьогодні теж буде урок", - зазначив Чийгоз.
Геращенко зазначила, що після тюрми в окупації та попри серйозне завантаження у ВР, Чийгоз щодня має урок української мови і просить колег спілкуватися з ним українською і допомагати.
Раніше Чийгоз заявив, що Зеленський має роз'яснити Заходу інтереси України.
Додамо, Ахтем Чийгоз був повернений з російської в'язниці у жовтні 2017 року.