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Чийгоз розповів, що вчить українську мову

Чийгоз розповів, що вчить українську мову

Київ • УНН

 • 10788 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Народний депутат, заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз щодня займається українською мовою. Про це розповіла нардеп Ірина Геращенко у спільному з ним відео, яке виклала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

"Так, і сьогодні теж буде урок", - зазначив Чийгоз.

Геращенко зазначила, що після тюрми в окупації та попри серйозне завантаження у ВР, Чийгоз щодня має урок української мови і просить колег спілкуватися з ним українською і допомагати.

Раніше Чийгоз заявив, що Зеленський має роз'яснити Заходу інтереси України.

Додамо, Ахтем Чийгоз був повернений з російської в'язниці у жовтні 2017 року.

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