Число пострадавших из-за атаки рф на Одесскую область возросло до пяти, среди них — двое детей

Число пострадавших в результате российской атаки на Одесскую область возросло до пяти человек. Среди раненых — двое малолетних детей из Подольского района, которых госпитализировали с осколочными ранениями. Состояние 12-летней девочки медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

К сожалению, число пострадавших в результате атаки на Одессу увеличилось до 3 человек. 30-летнему мужчине помощь оказали на месте. Еще двое людей в возрасте 18 и 28 лет госпитализированы