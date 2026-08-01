Число пострадавших из-за атаки рф на Одесскую область возросло до пяти, среди них — двое детей
Киев • УНН
Число пострадавших в результате российской атаки на Одесскую область возросло до пяти. Среди раненых - двое детей, 12-летняя девочка в тяжелом состоянии.
Число пострадавших в результате российской атаки на Одесскую область возросло до пяти человек. Среди раненых — двое малолетних детей из Подольского района, которых госпитализировали с осколочными ранениями. Состояние 12-летней девочки медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
К сожалению, число пострадавших в результате атаки на Одессу увеличилось до 3 человек. 30-летнему мужчине помощь оказали на месте. Еще двое людей в возрасте 18 и 28 лет госпитализированы
Также сообщается, что в Подольском районе в результате атаки вражеских БпЛА пострадало двое малолетних детей: 12-летняя девочка и ее 6-летний брат.
Обоих детей госпитализировали с осколочными ранениями в областную детскую больницу. Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, мальчика — как средней тяжести. Врачи борются за их здоровье и оказывают всю необходимую помощь
россия атаковала Одессу, есть попадание в жилой дом01.08.26, 11:43 • 4278 просмотров