Число погибших в Киеве в результате российской баллистической атаки возросло до трех

В результате ночной баллистической атаки российских войск на Киев, по предварительным данным, погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

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По предварительной информации, три человека погибли в столице. Пострадали пятеро жителей Киева. Всех раненых медики госпитализировали – сообщил Кличко.

По словам мэра, в Шевченковском районе в результате российского удара произошло частичное разрушение жилого дома.

В Шевченковском районе, в жилом доме, где есть заблокированные люди, произошло частичное разрушение на первом и втором этажах – отметил он.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели проверяют разрушенную часть дома и ищут людей, которые могут находиться под завалами. Информация о последствиях атаки уточняется.

В Киеве в результате российской баллистической атаки есть погибший, количество пострадавших возросло до четырех