Четыре человека подорвались на мине на Николаевщине

В селе Евгеновка Николаевской области четверо людей подорвались на мине, сообщил председатель Снигиревской городской военной администрации на Николаевщине Иван Кухта, пишет УНН.

Возле села Евгеновка на мине подорвались четыре человека. Сейчас очень срочно нужна кровь IV (+) группы. Просим неравнодушных граждан с указанной группой крови срочно обратиться в Снигиревскую городскую больницу и сдать кровь - написал Кухта в Telegram.

Ранее УНН сообщал, что возле поселка Золочев в Харьковской области мужчина подорвался на взрывном предмете в лесу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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